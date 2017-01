23 décembre 2009

Joyeuses Fêtes à tous et à toutes !

Bonjour à tous et à toutes !

Tout d'abord, je salue ici les lecteurs et lectrices de mon dernier ouvrage Justice : mise en examen, publié en mars 2009. Salutations également à toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien depuis la parution de l'ouvrage, et à celles qui sont venus à ma rencontre lors de mes séances de dédicace du 14 juin (Fête de la Courtoisie) et du 13 décembre (Fête du Livre de Renaissance Catholique, photo ci-dessus) de cette même année.

Evidemment, si vous souhaitez emporter quelques livres pour vos congés de fin d'année, je vous conseillerai d'abord les ouvrages qui ont fait l'objet d'une fiche de lecture sur le blog. Puisque nous sommes en pleine période de bétisiers, j'ajouterai un livre pour tous ceux qui s'intéressent au fléau de l'intoxication médiatique : De Judas à Tartuffe, un recueil de lettres envoyées au journal Le Monde entre 2003 et 2008 par l'amiral François Jourdier, qui démontre, preuves à l'appui, à quel point le célèbre quotidien du soir s'en donne à coeur joie dans l'indignation sélective, les mensonges, arrangements avec la vérité, omissions, etc (ce qui ne l'empêche pas de publier des textes fort intéressants quelquefois). Livre de réinformation – sur lequel on peut être en désaccord sur tel ou tel point – De Judas à Tartuffe peut aussi être lu comme un savoureux bétisier, les énormités relevées dans Le Monde par l'auteur étant fort nombreuses.

Sur ces quelques lignes, je souhaite à tous les lecteurs et lectrices du blog du Chat borgne de passer de Joyeuses Fêtes.

A bientôt !

Frédéric Valandré.