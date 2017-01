Enfin, Ludovic Delory ne manque pas, évidemment, de déboulonner les mythes anti-libéraux qui servent aux Etats à asseoir et augmenter leur pouvoir : les origines de la crise des subprimes, l'efficacité du salaire minimum, la sur-réglementation, le réchauffisme... il ne laisse rien passer, à notre plus grand bonheur et avantage !

L’auteur nous rappelle, dans cet ouvrage très bien écrit, les conséquences catastrophiques de l'intervention toujours plus omniprésente de l'Etat dans nos décisions de tous les jours : quel type de nourriture manger, à qui louer son appartement, le niveau de CO2 que nous sommes autorisés à consommer... L'Etat réglemente, régule, impose, soustrait, décide... pour nous. Chaque jour un peu plus. En notre nom et soi-disant pour notre bien. Dans les faits, au nom d'un illusoire bien commun jamais défini car tout bonnement indéfinissable.

Silence, les agneaux - L'Etat décide pour vous . Tel est le titre du premier essai de Ludovic Delory, journaliste et reporter à RTL TVI et co-présentateur du Journal économique de Bel RTL.

En 2008 Jean Robin a publié une suite à son travail aux éditions Dualpha, intitulée L’Etat de la Judéomanie en France et dans le monde. Cette fois, il ne s’agit pas d’un essai mais d’un recueil de textes issu du blog ouvert par l’auteur à l’automne 2006, qui prolonge sa réflexion sur le sujet : billets d’opinion ou d’humeur, notes de lecture sur La Judéomanie, échanges de courriers entre Jean Robin et son lectorat, etc. Moins charpenté que le précédent dans sa structure – on peut le lire dans l’ordre ou pas – ce second opus est riche en informations, dont certaines ne sont pas forcément connues du grand public, comme les atteintes à la laïcité en faveur de pratiques religieuses juives en France (p. 49-50) et au Canada (p. 432-433). Certes, une fois encore, je ne partage pas forcément toutes les observations de l’auteur – exemple : sa présentation de la tragédie du 17 octobre 1961, p. 563 – et dans certains passages se glissent des erreurs : Oskar Schindler était membre du Parti national-socialiste mais n’a jamais été SS (p. 100), et ce ne sont pas des « fils de notables locaux » mais des skin-heads qui ont commis la profanation antisémite de Carpentras (p. 398). Malgré ses défauts, nous avons là un copieux ouvrage qui plaira sans doute au lectorat de Jean Robin en général et de La Judéomanie en particulier.

Certes, l’ouvrage n’est pas exempt de faiblesses. Sur la forme, on pourra regretter des citations parfois un peu longues, particulièrement dans les notes de bas de page. Du reste, je ne partage pas toutes les observations de Jean Robin. Exemple : s’il est bien sûr exagéré de parler comme Pierre-André Taguieff de « silence des médias » face à l’explosion des violences antisémites de l’automne 2000 en France (p. 177), force est de constater une gêne, une discrétion certaines de professionnels de l’antiracisme – MRAP, Ligue des Droits de l’Homme – vis-à-vis de la judéophobie banlieusarde et à la sauce islamo-gauchisante. Là encore, il ne s’agit nullement d’une construction de l’esprit, ce sont des choses que j’ai constatées au cours de mes investigations passées. En outre, contrairement à l’auteur (p. 180-181), je n’ai pas attendu 2003-2004 et Dieudonné pour entendre parler du Code Noir. On en citait des extraits dans mon manuel d’histoire de 4 e (année 1989-1990), mon professeur d’histoire moderne l’avait traité en cours lorsque j’étais en licence à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines (1999), et l’éditeur d’ultra-gauche L’Esprit frappeur l’avait édité en 1998 pour un prix modique (10 francs à l’époque). En clair, parler de black-out à propos du Code Noir est un tantinet excessif à mon sens.

Pour en revenir à La Judéomanie, je dirai que, tout comme l’auteur, je suis plutôt réservé concernant certaines initiatives sur le plan judiciaire. Par exemple, porter plainte contre Eric Hazan, éditeur français du livre de Norman Finkelstein L’Industrie de l’Holocauste (p. 144) n’était sans doute pas très approprié : cet auteur est certes très anti-israélien, et il est vrai qu’il a été qualifié de « Juif iconoclaste et courageux » par une revue révisionniste bretonne aujourd’hui disparue (L’Autre Histoire, animée par André Chelain, alias Trystan Mordrel). Mais l’ouvrage ne conteste nullement la Shoah, et a eu droit aux éloges de Raul Hilberg lui-même, célèbre auteur de La Destruction des Juifs d’Europe. On lira également avec intérêt l’analyse de Jean Robin sur l’affaire Ilan Halimi (p. 220-239). (1)

Concrètement, qu’est-ce que la judéomanie ? Réponse de l’auteur, inventeur de ce néologisme : « Admiration outrée pour la communauté juive, qui génère de l’antisémitisme par retour de boomerang. » (4 e de couverture). Ce livre constitue un travail très documenté, et argumenté, et de manière générale je ne peux que souscrire à l’analyse de Jean Robin. Oui, il existe bien un phénomène judéomane en France, et aux preuves qu’il donne (loi Gayssot en 1990, affaire Renaud Camus en 2000, etc.) j’ajouterai ce que j’ai pu constater durant la préparation de mes ouvrages. Entre autres : l’indécente campagne médiatique en faveur du braqueur gauchiste juif Pierre Goldman, considéré comme étant « forcément » innocent – ce qui est aussi débile que d’écrire que le capitaine Dreyfus était de par ses origines un traître en puissance – ou alors le charivari médiatique suite au non-lieu (provisoire) rendu en faveur de l’ancien milicien Paul Touvier en avril 1992 : une minute de silence à l’Assemblée nationale pour protester contre une décision de justice, ce n’est tout de même pas courant !

C’est le 20 novembre dernier, sur le stand des éditions Tatamis au salon des éditeurs indépendants, que je me suis procuré un ouvrage paru il y a un peu plus de trois ans : La Judéomanie Elle nuit aux Juifs Elle nuit à la République. Le livre ayant été refusé par toutes les maisons sollicitées, Jean Robin avait décidé de le publier au sein de la société qu’il a fondée début 2006, les éditions Tatamis.

Je termine ce billet en saluant la mémoire de Robert Pandraud, décédé jeudi matin à l'hopitâl de Suresnes à l'âge de 81 ans. Ancien ministre délégué à la Sécurité du gouvernement Chirac (1986-1988), cette figure du RPR dans la décennie 1980 avait notamment contribué à l'arrestation des terroristes d'Action Directe (21 février 1987). Homme d'ordre (avec son ami Charles Pasqua, on les avait surnommé Starsky et Hutch) Robert Pandraud avait préfacé en 1986 le livre du criminologue Xavier Raufer Le cimetière des utopies Violence sociale : des solutions existent, paru chez Pauvert/Suger . Paix à son âme.

Jean-Pierre Treiber, qui devait être jugé à partir du 20 avril pour le meurtre de Géraldine Giraud et de Katia Lherbier, s'est pendu dans sa cellule de la prison de Fleury-Mérogis le 20 février au matin. Ce suicide serait-il un aveu ? L'avocat de Roland Giraud, Me Francis Spizner, l'interprète ainsi, l'avocat général Philippe Bilger n'en ai pas persuadé . Ce qu'il faut retenir : on ne saura peut-être jamais le rôle exact de l'ancien garde-forestier dans le drame de novembre 2004, un homme que d'aucuns comparaient à un "Robin des Bois" lors de sa cavale de septembre à novembre dernier .

Petit hommage à un grand avocat

C'est un journaliste provençal de ma connaissance qui m'a appris la triste nouvelle : Me Henri Juramy est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, à l'âge de 77 ans.

Un avocat parmi bien d'autres ? Assurément non, comme l'a écrit naguère son ami André Bercoff : " il n'a cessé, tout au long de ses décennies de plaidoiries, de garder la gueule grand ouverte pour attaquer, admonester, interpeller, traquer, tout entier attaché à la défense de ses clients : truands ou prostituées, victimes ou délinquants, erreurs judiciaires ou récidivistes impénitents." (1) Effectivement, cet avocat marseillais qu'on a qualifié à juste titre de "régal pour les chroniqueurs judiciaires" a eu dans sa longue carrière une clientèle aussi illustre que variée, entre autres noms : les familles de la fillette Marie Dolorès Rambla – la victime de Christian Ranucci – et du général René Audran (assassiné par Action Directe), Sylvia Jeanjacquot, la dernière compagne de Jacques Mesrine, le boxeur Christophe Tiozzo. Et les causes étaient parfois difficiles : notamment quand il a fallu défendre Lucien Ferri, assassin de la députée Yann Piat, ou l'ouvrier agricole Didier Gentil, jugé et condamné pour le viol et le meurtre de la petite Céline Jourdan. Affaire qui lui valut, rappelons-le, des menaces de mort et une agression physique lors de la reconstitution du drame à La Motte-du-Caire (Alpes-de-Haute-Provence), le 16 juin 1989. (2)

Pour ma part, je n'ai pas connu Me Juramy "de vive voix". Mais en 2004/2005, quand je commençais à m'intéresser à l'affaire Céline Jourdan, nous avions échangé quelques courriers, et il m'avait aimablement fait parvenir de la documentation. Soit dit en passant, c'est à cette époque que je m'étais rendu compte de l'intoxication médiatique régnant autour de ce retentissant dossier criminel – une intoxication qui a la vie dure.

Ces dernières années, l'avocat était devenu consultant pour deux magazines de faits divers basés à Toulon et dirigés par Michel Barone : Polar & Crimes et Infocrim's. Par ailleurs, il avait publié un livre de souvenirs aux éditions Belfond, en 1997, sous le titre Avocat de l'Extrême. Le livre a été réédité en 2007, dans une version augmentée et préfacée par le journaliste André Bercoff et l'ancien maire de Marseille Robert Paul Vigouroux, aux éditions du Fil rouge. J'invite les lecteurs et lectrices de notre blog à découvrir cet ouvrage. (3) Tout en saluant une dernière fois un grand avocat, et en lui souhaitant de reposer en paix.

Frédéric Valandré.

(1) Extrait de sa préface à Avocat de l'Extrême II, Editions du Fil rouge, 2007, p. 7.

(2) Me Henri Leclerc et Me Muriel Brouquet, les avocats du co-inculpé de Didier Gentil Richard Roman, furent eux aussi violemment agressés lors de ladite reconstitution.